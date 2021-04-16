Бразильцу не хватило одного матча до красивой отметки.

"Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с одним из ветеранов клуба и лидеров последних лет - Тайсоном.

Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Тайсон присоединился к "горнякам" зимой 2013 года, перейдя из харьковского "Металлиста". Бразилец смог стать капитаном донецкого клуба и 299 раз выходил на поле в футболке "Шахтера". Хавбек забил 55 голов, шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды помогал "горнякам" выйти в полуфинал Лиги Европы.

Концовка карьеры Тайсона в Украине получилась печальной, поскольку он был переведен в дубль, где тоже забивал победные голы в ворота соперника.

33-летний полузащитник отреагировал на теплые слова журналиста Игоря Цыганыка в Instagram обещанием любить Украину.

"Буду любить Украину вечно! Спасибо за красивые слова", - написал Тайсон.

Мама Тайсона подтвердила, что ее сын вернется на родину и будет защищать цвета "Интернасьоналя", чьим воспитанником он является.

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Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно

О том, что Тайсон переведен в дублирующий состав "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".

Позже Дарио Срна рассказал, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером". Также сообщалось о еще одной детали конфликтной ситуации.

Известно, что "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

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Автор: Артем Будрин