В Международной федерации футбола "неодобрительно" отнеслись к созданию турнира.

ФИФА сделала официальное заявление в связи с созданием Суперлиги Европы.

Оно опубликовано на официальном сайте ФИФА.

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"ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие футбола - основная миссия ФИФА", - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что любой футбольный турнир должен отражать принципы "солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов", а руководящие органы должны обеспечить эти принципы.

"На этом фоне ФИФА может выразить свое неодобрительное отношение к созданию "закрытой отколовшейся европейской лиги" вне международных футбольных структур и не уважающей вышеупомянутые принципы", - отмечается в заявлении.

Также в ФИФА подчеркнули, что выступают за единство в мировом футболе, призвали вести "спокойный, конструктивный диалог" и пообещали сделать все необходимое, чтобы способствовать совместному движению вперед в интересах футбола.

Отметим, что ранее ФИФА заявляла, что не признает Суперлигу и будет дисквалифицировать клубы и игроков, участвующих в ней.

Создание Суперлиги: что известно

12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.

Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-основателей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).

Председателем Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.

Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.

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Автор: Антон Дударь