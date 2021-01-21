ФИФА предостерегает топ-клубы от опрометчивых решений.

Международная федерация футбола предупредила, что будет дисквалифицировать клубы за участие в Суперлиге.

Об этом сказано в официальном заявлении ФИФА.

Этим заявлением ФИФА показала реакцию на слухи о создании европейской суперлиги самыми влиятельными европейскими клубами.

"ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующими конфедерациями. Итак, любой клуб или игрок, который участвует в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организуемых ФИФА", - сказано в заявлении.

В ФИФА добавили, что признают клубный чемпионат мира в его нынешнем и новом формате, как единое всемирное клубное соревнование, а континентальные турниры могут происходить исключительно под эгидой соответствующих конфедераций.

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Автор: Будрин Артем