Экс-форвард "Ливерпуля", "Барселоны" и "Аякса" и нынешний лидер мадридского "Атлетико" Луис Суарес сравнил двух главных талантов молодого поколения футболистов.
Об этом сообщает Marca.
"Холланд - отличный игрок, он выступает на удивительном уровне. У него огромная физическая сила. Эрлинг является одним из лучших центрфорвардов мира, которые будут определять эпоху", - сделал комплимент коллеге по амплуа уругваец.
"Холланд или Мбаппе? Я все же отдам небольшое преимущество норвежцу, хотя Килиан также на очень высоком уровне", - сделал выбор 34-летний игрок "Атлетико".
Заметим, что Холланд и Мбаппе сейчас показывают безумный уровень игры и несмотря на свой молодой возраст покоряют Европу. 20-летний норвежец за 31 поединок этого сезона успел забить 33 гола и оформить 8 голевых передач. У 22-летнего француза 36 матчей в активе и 30+9 по системе гол+пас.
Напомним, что Луис Суарес является вторым бомбардиром в истории "Барселоны", забив 195 голов. Больше только у Лео Месси - 663.
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