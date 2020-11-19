По словам менеджера сборной, поведение швейцарцев было "странным" и "неприятным".

Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский рассказал подробности об отмене матча Лиги наций против Швейцарии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По словам Таргонского, сразу после прилета в Швейцарию "никаких проблем не было". Они начались после того, как стали известны результаты тестирования сборной Украины.

Он отметил, что после этого медицинский комитет региона Люцерн стал "вести себя несколько странно". В частности, от сборной Украины потребовали за день до игры сдать тесты перед тренировкой в 17.00 на стадионе, однако не предоставили раздевалку.

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"Это было странно, ведь команда должна комфортно себя чувствовать перед тренировкой при необходимости воспользоваться туалетом, попить чаю, сделать массаж. Со своей стороны мы предложили сделать тесты в отеле в 16.00, тогда бы все успевали и тренировки не были сорваны", - сказал Таргонский.

"Организаторы вроде пошли нам на уступки, прислали представителей лаборатории делать тесты до отеля, но в 17.00. Мы сделали тесты, но, поскольку тренировка была назначена на 18.00, все пошло наперекосяк. Приехали на стадион, там были закрыты раздевалки, непосредственно перед полем игроки обули бутсы. Не было возможности воспользоваться туалетом, попить чаю. Было странно и неприятно от такого дискриминационного отношения. В какой-то мере тренировка была сорвана", - продолжил менеджер.

Таргонский также обратил внимание на еще один важный момент:

"Мы узнали, что игра была отменена по непонятным причинам из официального письма и непосредственно от врача, главы медицинской службы кантона Люцерн. При этом врач ссылался на швейцарские законы и никоим образом не считался с регламентом УЕФА. Нам сообщили, что мы должны находиться в 10-дневном карантине, или, в качестве уступки, нам разрешили вылететь на следующий день чартерным рейсом".

Команде в итоге удалось вылететь домой, однако в аэропорту с ней обошлись "не очень хорошо":

"Понятно, что мы находились в карантинном состоянии, но к нам относились как к прокаженным, все происходило на расстоянии, это было очень неприятно. При этом у всех нас были негативные тесты. То, что мы были правы, подтвердило и то, что в Борисполе по возвращении из Швейцарии мы сдали тесты в лаборатории, аккредитованной УЕФА, и все они были отрицательными".

Таргонский также рассказал о переговорах с врачом Люцерна в день игры:

"В комнате переговоров находилось все наше руководство и этот врач. Он сразу дал понять, что рассматривает эту игру исключительно с медицинской точки зрения, поэтому новости могут быть негативными для нас. Врач отметил, что руководствуется исключительно нормативными актами кантона Люцерн, согласно которым, если в команде есть инфекция, проводить игру нельзя. Хотя по протоколу УЕФА о возвращении к игре, если у нас в команде есть 13 игроков с негативными тестами, мы можем спокойно проводить игру".

С учетом того, что положительные тесты двух игроков украинской сборной, которые недавно переболели коронавирусом, вызывали сомнения, в сборной Украины предложили врачу Люцерна еще раз сдать тесты 17 ноября, дождаться их результатов и провести матч 18-го.

"Но врач не согласился на это предложение, и при этом добавил, что он не против, чтобы Швейцария обыграла нас на футбольном поле, так как он является фанатом футбола и своей сборной".

Таргонский подытожил, отметив что обе сборные были настроены на то, чтобы играть, однако "решение властей Люцерна было неверным".

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

Сборная Украины уже вернулась из Швейцарии и прошла еще одно тестирование на коронавирус, результаты которого стали известны ранее.

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Автор: Антон Дударь