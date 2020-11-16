17 ноября сборная Украины встретится в гостях со Швейцарией в шестом туре группового этапа Лиги наций. Матч пройдет в Люцерне.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина.
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Швейцария - Украина: где смотреть матч онлайн
В прямом эфире поединок покажет телеканал "Украина". Также трансляция будет доступна на "Футбол 1".
Игра на "Свисспорарене" начнется в 21.45.
Швейцария - Украина: перед матчем
- Перед матчем стало известно, что у троих футболистов сборной Украины подтвердился коронавирус.
- По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.
Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.
- В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.
- В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.
- Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.
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