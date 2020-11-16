Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.