Андрей Пятов не видел причин для отмены матча Лиги наций.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился своим мнением касательно отмены матча Лиги наций 2020-2021 против сборной Швейцарии.

В Instagram Пятов выразил мнение, что игра должна состояться.

Читайте также"Нашей вины здесь нет": Шевченко - об отмене матча сборной Украины (видео)

"Поделюсь субъективным видением ситуации по игре со Швейцарией. Все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях. Да, 2020 год учит нас жить в полной неопределенности. Да, действительно состав нашей сборной вирус урезал с каждым матчем. Но для игры со сборной Швейцарией игроков хватало, плюс были вызваны ребята из молодежки", - отметил Пятов.

Он подчеркнул, что весомых причин для отмены матча не было:

"Вся команда хотела играть. Не вижу веской причины, по которой бы нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча. Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21.45. Только около 18.00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчались успехом".

"Тесты, сделанные в Украине, также подтвердили мои мысли. Условно положительные тесты Кривцова и Мораеса не подтвердили. Рад, что ребята здоровы. Ждем окончательный вердикт от УЕФА", - также сказал вратарь.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

Сборная Украины уже вернулась из Швейцарии и прошла еще одно тестирование на коронавирус, результаты которого стали известны ранее.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь