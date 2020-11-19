Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился своим мнением касательно отмены матча Лиги наций 2020-2021 против сборной Швейцарии.
В Instagram Пятов выразил мнение, что игра должна состояться.
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"Поделюсь субъективным видением ситуации по игре со Швейцарией. Все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях. Да, 2020 год учит нас жить в полной неопределенности. Да, действительно состав нашей сборной вирус урезал с каждым матчем. Но для игры со сборной Швейцарией игроков хватало, плюс были вызваны ребята из молодежки", - отметил Пятов.
Он подчеркнул, что весомых причин для отмены матча не было:
"Вся команда хотела играть. Не вижу веской причины, по которой бы нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча. Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21.45. Только около 18.00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчались успехом".
"Тесты, сделанные в Украине, также подтвердили мои мысли. Условно положительные тесты Кривцова и Мораеса не подтвердили. Рад, что ребята здоровы. Ждем окончательный вердикт от УЕФА", - также сказал вратарь.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. По словам украинской стороны, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1). В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
- Сборная Украины уже вернулась из Швейцарии и прошла еще одно тестирование на коронавирус, результаты которого стали известны ранее.
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