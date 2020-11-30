"Шахтер" провел  тренировку перед матчем с "Реалом" / фото shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.

Такая информация появилась на официальном сайте донецкого клуба.

В списке травмированных остались: защитники Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко и Исмаили, а также молодой игрок "горняков" Богдан Вьюнник, Евгений Коноплянка и Максим Малышев. Все остальные игроки здоровы и готовы выйти на поле в ближайшей игре.

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Шахтер - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давыгора