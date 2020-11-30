Футболисты "Шахтера" не восстановились от травм.

Донецкий "Шахтер" накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.

Такая информация появилась на официальном сайте донецкого клуба.

В списке травмированных остались: защитники Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко и Исмаили, а также молодой игрок "горняков" Богдан Вьюнник, Евгений Коноплянка и Максим Малышев. Все остальные игроки здоровы и готовы выйти на поле в ближайшей игре.

Шахтер - Реал: перед матчем

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.

После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.

"Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".

Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.

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Автор: Олег Давыгора