"Шахтер" провел тренировку перед матчем с "Реалом" / фото shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.
Такая информация появилась на официальном сайте донецкого клуба.
В списке травмированных остались: защитники Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко и Исмаили, а также молодой игрок "горняков" Богдан Вьюнник, Евгений Коноплянка и Максим Малышев. Все остальные игроки здоровы и готовы выйти на поле в ближайшей игре.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.
- Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.
- После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.
- "Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".
- Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.
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