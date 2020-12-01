"Шахтер" сыграет с одним из сильнейших клубов мира в Киеве.

1 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.

Шахтер - Реал: где смотреть матч

"Шахтер"

"Шахтер" в данный момент находится не в лучшей форме. "Горняки" в 4-м туре Лиги чемпионов вновь без шансов были разгромлены "Боруссией" Менхенгладбах (0:4), а в УПЛ вымучили победу над "Днепром-1" со счетом 1:0, забив победный мяч в концовке встречи.

В Лиге чемпионов "горняки" стартовали сенсационным образом, набрав 4 очка в играх с "Реалом" и "Интером" (победа 3:2 и ничья 0:0 соответственно). Но затем последовали не менее сенсационные разгромы от "Боруссии" (0:10 по сумме двух встреч), которые значительно ухудшили перспективы "Шахтера".

На данный момент, набрав 4 очка, "Шахтер" занимает третье место в своей группе. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира, "горнякам" необходимо только обыгрывать "Реал".

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"Реал"

"Реал" лихорадит в чемпионате Испании, где команда Зинедина Зидана не может выиграть в трех матчах подряд - одна ничья и два поражения. Перед встречей с "Шахтером" "сливочные" на своем поле уступили "Алавесу" (1:2).

В то же время в Лиге чемпионов "Реалу" удалось исправить ситуацию. После неудачного старта (2:3 от "Шахтера" и 2:2 с "Боруссией" Менхенгладбах) "сливочные" два раза обыграли "Интер" - 3:2 и 2:0.

"Реал" набрал 7 очков, занимает второе место в группе В, а для того, чтобы оформить выход в плей-офф, "сливочным" хватит и ничьей в игре с "Шахтером".

Кто не сыграет?

В составе "Шахтера" травмированы Виктор Корниенко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, а также давно находятся в лазарете Исмаили и Евгений Коноплянка.

"Реалу" не помогут Серхио Рамос, Альваро Одриосола и Федерико Вальверде.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мораес

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Милитао, Начо, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио, Винисиус, Бензема

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Будет очень специфическая игра. Знаем, что будет сложно, ведь это решающий матч как для нас, так и для оппонента в контексте продолжения борьбы в Лиге чемпионов. Очень важно корректно подойти к поединку. Действительно, многие из тех, кто играл в нашем составе в Мадриде, возможно, были недооценены соперником. Наша игра удивила многих, и "Реал" в том числе".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:

"Все зависит от нас. У нас осталось два финала с неплохими соперниками. Этот самый важный. Это важнейшие три очка, которые есть на сегодняшний день".

Арбитр

Судить матч будет фартовый для "Шахтера" румынский рефери Овидиу Хацеган, который в этом сезоне уже три раза пересекался с украинскими командами.

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Автор: Антон Дударь