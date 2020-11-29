Овидиу Хацеган в четвертый раз будет работать на матче "горняков" и в четвертый раз за три месяца - на матчах украинских команд.

Главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" назначен румын Овидиу Хацеган.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать ему на линиях будут соотечественники Октавиан Шовре и Себастьян Георге, а в роли резервного рефери выступит еще один румын Себастьян Колцеску. За VAR будет отвечать поляк Павел Гиль.

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Хацеган ранее трижды пересекался в Лиге чемпионов с "Шахтером". Все три встречи прошли на групповом этапе, и во всех "горнякам" удавалось выиграть.

При судействе румына в сезоне 2011-2012 "Шахтер" выиграл у АПОЭЛа со счетом 2:0, в сезоне 2012-2013 "горняки" с тем же счетом победили "Реал Сосьедад", а в сезоне 2015-2016 разгромили "Мальме" (4:0). В двух из трех игр в ворота соперников "Шахтера" назначались пенальти.

В сезоне 2020-2021 Хацеган уже три раза пересекался с украинскими командами. Он судил матч квалификации ЛЧ "Гент" - "Динамо" (1:2), матч группового этапа ЛЧ "Динамо" - "Ювентус" (0:2), а также встречу Лиги наций Германия - Украина (3:1).

Шахтер - Реал: перед матчем

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.

После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.

"Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".

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Автор: Антон Дударь