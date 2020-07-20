Шахтер выиграл титул с рекордным отрывом от соперников в истории УПЛ

"Горняки" опередили "Динамо" на 23 очка.

Донецкий "Шахтер" завоевал чемпионство в Украинской Премьер-лиге с рекордным доминированием в чемпионате.

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Команда Луиша Каштру добыла для клуба 13-й чемпионский титул в УПЛ, опередив серебряного призера "Динамо" на 23 очка.

Это самое убедительное чемпионство в истории "горняков" - прошлое достижение принадлежало еще команде Мирчи Луческу семь лет назад, когда "Шахтер" опередил преследователей на 13 очков.

Кроме того, "Шахтер" также установил новый рекорд чемпионата Украины по этому показателю. Прошлый держался с 2000 года, когда "Динамо" под руководством Валерия Лобановского опередило дончан на 18 пунктов.

В последнем туре сезона "горняки" встречались с "Александрией", а поединок завершился вничью - 2:2. При этом подопечные Луиша Каштру стали чемпионами еще несколько матчей назад.

УНИАН ранее опубликовал все результаты заключительного тура, а также список бомбардиров УПЛ.

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