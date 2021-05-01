Донецкий "Шахтер" в 24-м туре чемпионата Украины в Киеве обыграл "Днепр-1".
"Шахтер" на эту игру вышел в футболках со словами поддержки в адрес Жуниора Мораеса и Валерия Бондаря, которые надолго выбыли из строя из-за травм.
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"Шахтер" вышел вперед на 24-й минуте матча - после потери Арсения Батагова Дентиньо отличился ударом в касание из пределов штрафной.
В конце тайма бразильский форвард выступил уже в роли ассистента - он перехватил мяч после еще одной ошибки Батагова и отпасовал на Тете, который удвоил перевес "горняков".
"Днепр-1" отквитал один мяч в компенсированное ко второму тайму время.
"Шахтер" прервал серию из двух поражений подряд. У "горняков" - 48 очков, они занимают второе место. "Днепр-1" (29 очков) идет восьмым.
"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:1
Голы: Дентиньо, 24, Тете, 41 - Хобленко, 90+4
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон (Маркос Антонио, 87), Степаненко, Тете, Алан Патрик (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78), Дентиньо (Вьюнник, 86)
"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак, Батагов (Билл, 62), Ди Франко, Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже, Довбик (Хобленко, 84)
Предупреждения: Додо - Тейлор, Ди Франко, Когут, Ярмолюк
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