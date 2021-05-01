Ворскла попытается обыграть немотивированное Динамо, чтобы побороться за бронзовые медали / фото УПЛ
С первого по второе мая пройдут матчи 24-го тура чемпионата Украины.
Расписание трансляций
1 мая
14.00. "Десна" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Шахтер" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
19:30. "Ворскла" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
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2 мая
14:00. "Рух" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
17:00. "Заря" - "Минай"
Трансляция - "ТВ УНИАН"
17:00. "Мариуполь" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Олимпик" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.
- "Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 13 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.
- Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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