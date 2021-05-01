Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 24-го тура

"Шахтер" сыграет против "Днепр-1", а "Динамо" пожалует в гости к "Ворскле".

С первого по второе мая пройдут матчи 24-го тура чемпионата Украины. Расписание трансляций 1 мая 14.00. "Десна" - "Колос" Трансляция - "Футбол 2" 17:00. "Шахтер" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 2" 19:30. "Ворскла" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 2" Читайте такжеЮного футболиста Динамо признали лучшим игроком апреля в УПЛ 2 мая 14:00. "Рух" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 1" 17:00. "Заря" - "Минай" Трансляция - "ТВ УНИАН" 17:00. "Мариуполь" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Олимпик" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 1" Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.

"Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 13 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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