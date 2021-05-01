Черниговский клуб не смог выиграть в третьем подряд матче.

В стартовом матче 24-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Колос". Встреча завершилась вничью.

Гости вели с разницей в два мяча, но на 59-й минуте "Десна" отыграла один гол - Владислав Калитвинцев забил со штрафного. Вскоре хозяева остались в меньшинстве - второй "горчичник" получил Владислав Огиря. Несмотря на это, "Десна" смогла отыграться - в собственные ворота мяч переправил Никита Кравченко.

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"Десна" не смогла выиграть в третьем матче подряд. У команды в активе 37 очков, она идет пятой. У "Колоса" - 38 очков и четвертая позиция.

"Десна" - "Колос" - 2:2

Голы: Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (автогол) - Петров, 30, Чурко, 52

"Десна": Паст, Конопля, Имереков (Гитченко, 46), Тамм, Ермаков, Сухоцкий (Мостовой, 74), Калитвинцев, Огиря, Домбровский (Картушов, 46), Гуцуляк, Безбородько

"Колос": Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Черноморец, Богданов (Задоя, 70), Милько, Антюх, Костышин (Смирный, 63), Чурко, Лысенко

Предупреждения: Конопля, Огиря - Богданов, Петров, Черноморец, Чурко, Кучерук

Удаление: Огиря, 66

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Автор: Антон Дударь