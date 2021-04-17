Киберспортсмены устроили "зарубу" в футбольном симуляторе.

"Шахтер" и "Динамо" сыграли между собой первый в истории киберспортивный матч. По итогам двух поединков победу праздновали "бело-синие".

Уникальное событие прошло на НСК "Олимпийский", где в 19:30 сегодня начнется уже не виртуальное, а реальное противостояние.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

В киберматче честь "Шахтера" защищал Алексей "Forlan FS" Мерсер, а за цвета "Динамо" бился Ярослав "Blackstar98" Гурмак. Площадкой для дуэли был всемирно известный футбольный симулятор FIFA21, где ребята выбрали соответственно киевский и донецкий клубы.

Первый матч завершился 4:1 в пользу Гурмака, а во втором уже Мерсер победил 3:2, однако с общим счетом 6:4 праздновала успех сторона "Динамо".

Комментировал игру журналист Роман Бебех.

Матч доступен на YouTube-канале "Шахтера".

Шахтер - Динамо: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет сегодня, 17 апреля. Начало - в 19.30.

За пять туров до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 7 очков.

Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой "Шахтера" со счетом 3:0. Также в этом сезоне команды играли в матче за Суперкубок Украины - тогда победили киевляне (3:1).

Всего в рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 66 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян - 24, еще 17 матчей завершились вничью.

Последний раз в рамках УПЛ "Динамо" побеждало "Шахтер" еще в июле 2018 года, после чего в восьми матчах киевляне взяли только 2 очка.

Уже известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Динамо".

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Автор: Артем Будрин