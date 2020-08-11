Шахтер будет проводить домашние матчи следующего сезона в Киеве - СМИ
19:53, 11 августа 2020Футбол
190 0
Донецкий клуб планирует делить домашнюю арену с "Динамо".
НСК Олимпийский - домашняя арена Динамо / фото УНИАН
Донецкий "Шахтер" заявил НСК "Олимпийский" своим домашним стадионом на сезон 2020-2021 в Украинской Премьер-лиге.
Читайте такжеШесть стадионов - в высшей: в Украине распределили футбольные арены по категориям
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
Отмечается, что соответствующий контракт между клубом и НСК будет подписан в ближайшие дни.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Шахтер" будет играть на "Олимпийском" и в еврокубках.
Таким образом, "Динамо" придется делить главный стадион страны со своим основным конкурентом на внутренней арене.
- В прошлом сезоне "Шахтер" проводил домашние матчи на стадионе "Металлист" в Харькове, однако после паузы, связанной с пандемией коронавируса, переехал на "Олимпийский".
- В Киеве "горняки" провели в том числе и матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".
- На "Олимпийском" "Шахтеру" вручали кубок и медали за победу в чемпионате Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter