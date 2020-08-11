Шахтер будет проводить домашние матчи следующего сезона в Киеве - СМИ

Донецкий клуб планирует делить домашнюю арену с "Динамо".

Донецкий "Шахтер" заявил НСК "Олимпийский" своим домашним стадионом на сезон 2020-2021 в Украинской Премьер-лиге.

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Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что соответствующий контракт между клубом и НСК будет подписан в ближайшие дни.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Шахтер" будет играть на "Олимпийском" и в еврокубках.

Таким образом, "Динамо" придется делить главный стадион страны со своим основным конкурентом на внутренней арене.

В прошлом сезоне "Шахтер" проводил домашние матчи на стадионе "Металлист" в Харькове, однако после паузы, связанной с пандемией коронавируса, переехал на "Олимпийский".

В Киеве "горняки" провели в том числе и матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

На "Олимпийском" "Шахтеру" вручали кубок и медали за победу в чемпионате Украины.

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