Жуниор Мораес и Додо прокомментировали фиаско "горняков" в 3-м туре ЛЧ.

Бразильский защитник Додо и нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировали поражение "Шахтера" со счетом 0:6 в матче против "Боруссии" Менхенгладбах.

Слова футболистов приводит официальный сайт УЕФА.

Додо отметил, что важную роль в матче сыграл быстрый пропущенный гол:

"Мы изучали "Боруссию" всю неделю. Прекрасно знали об их сильных сторонах. Пропустили быстрый гол, поэтому старались вырваться вперед, сравнять счет. В таких матчах Лиги чемпионов всегда непросто. "Боруссия" очень хорошо начала этот матч, а нам не удалось показать тот футбол, который мы демонстрировали в предыдущих двух поединках".

"Сегодня у нас отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще три поединка. Нам нужно сконцентрироваться на них и хорошо подготовиться", - добавил бразилец.

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Мораес подчеркнул, что соперник очень хорошо подготовился к игре "Шахтера":

"Трудно понять причины и принять счет 0:6. Сделали много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов. Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру. Они блокировали наши атаки, закрыли нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно сохранять концентрацию".

"Шахтер" - "Боруссия" М: итоги матча

"Шахтер" проиграл "Боруссии" на "Олимпийском" со счетом 0:6.

"Шахтер" потерпел самое крупное поражение в домашних матчах в еврокубках. Ранее "горняки" шесть раз проигрывали со счетом 0:3, что было худшим результатом на своем поле.

Крупнее в Лиге чемпионов "Шахтер" проигрывал только один раз - в 2015 году 0:7 на выезде с "Баварией".

После трех туров "Боруссия" набрала 5 очков и возглавила группу В. У "Шахтера" - 4 очка, "горняки" занимают второе место. У "Реала" - также 4 очка, у "Интера" - 2.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 25 ноября - на выезде против "Боруссии".

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Автор: Антон Дударь