Шахтер сыграет с немецкой командой в Киеве / фото ФК Шахтер
3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.
Читайте такжеШахтер - Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч онлайн
В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 19.55.
В 19.00 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов".
Кроме того, трансляция поединка будет доступна по подписке на медиасервисе MEGOGO.
Шахтер - Боруссия М: перед матчем
- Встреча пройдет без зрителей. Минздрав отменил свое первоначальное решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
- "Шахтер" и гладбахская "Боруссия" ранее друг против друга не играли.
- После двух туров "Шахтер" возглавляет группу В, имея в активе 4 очка. У "Боруссии" - 2 очка и второе место.
- В стартовых турах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). "Боруссия" завершила матчи против миланцев и мадридцев с одинаковым счетом - 2:2.
- Известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram