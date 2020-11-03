Донецкий клуб проведет третий матч в группе.

3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.

Читайте такжеШахтер - Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч онлайн

В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 19.55.

В 19.00 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов".

Кроме того, трансляция поединка будет доступна по подписке на медиасервисе MEGOGO.

Шахтер - Боруссия М: перед матчем

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь