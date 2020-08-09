Шахтер - Базель: матч Лиги Европы будет судить известный английский рефери
Главным арбитром матча 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Базель" будет англичанин Майкл Оливер.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Помогать ему на линиях будут англичане Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр - Уильям Коллам из Шотландии. Арбитром VAR назначен еще один англичанин Крэйг Поусон.
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35-летний Оливер является арбитром ФИФА с 2012 года, а в элитную группу судей УЕФА входит с 2018-го. На счету рефери работа на финальных матчах Кубка Англии, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.
На матчах "Шахтера" англичанин ранее не работал.
Матч "Шахтер" - "Базель" пройдет 11 августа в Гельзенкирхене. Начало встречи - в 22.00.
УНИАН ранее также сообщал о том, что три футболиста "Шахтера" были включены в сборную недели в Лиге Европы.
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