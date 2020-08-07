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Трое футболистов Шахтера вошли в сборную недели в Лиге Европы

14:45, 07 августа 2020
Футбол
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Мораес дважды забил Вольфсбургу в Киеве / фото REUTERS

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Символическую сборную организация опубликовала на своем официальном сайте.

"Горняков" в команде недели по итогам ответных матчей 1/8 финала турнира представили защитники Николай Матвиенко и Додо, а также форвард Жуниор Мораес.

Лучших игроков на каждой позиции определяли с помощью рейтинга FedEx Performance Zone.

"Шахтер" в ответном матче 1/8 финала ЛЕ в Киеве обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:0, а Мораес записал на свой счет дубль. Нападающий дончан также претендует на звание лучшего игрока недели.

uefa.com

В четвертьфинале команда Луиша Каштру встретится со швейцарским "Базелем". Игра пройдет 11 августа в Гельзенкирхене.

УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.

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