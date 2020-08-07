Трое футболистов Шахтера вошли в сборную недели в Лиге Европы
УЕФА представил команду недели в Лиге Европы, в которую вошли трое футболистов донецкого "Шахтера".
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Символическую сборную организация опубликовала на своем официальном сайте.
"Горняков" в команде недели по итогам ответных матчей 1/8 финала турнира представили защитники Николай Матвиенко и Додо, а также форвард Жуниор Мораес.
Лучших игроков на каждой позиции определяли с помощью рейтинга FedEx Performance Zone.
"Шахтер" в ответном матче 1/8 финала ЛЕ в Киеве обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:0, а Мораес записал на свой счет дубль. Нападающий дончан также претендует на звание лучшего игрока недели.
В четвертьфинале команда Луиша Каштру встретится со швейцарским "Базелем". Игра пройдет 11 августа в Гельзенкирхене.
УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.
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