Венгерский Ференцварош обратился в суд из-за украинского тренера Реброва

В "Ференцвароше" требуют опровержения неправдивой информации о Сергее Реброве.

Венгерский "Ференцварош" через суд потребовал турецкое СМИ опровергнуть информацию о переходе украинского тренера Сергея Реброва в "Фенербахче".

Об этом заявил юрист "Ференвароша" Эмин Озкурт.

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"Сергей Ребров обращался ко мне, поскольку некоторые новости о нем в прессе не отражали правду. Мы передали в суд запрос на опровержение этой информации, начался судебный процесс", - сказал юрист, передает futbolarena.com.

"Новости в турецкой прессе не являются правдивыми", - добавил Озкурт.

Юрист также подчеркнул, что контракт Реброва с венгерским клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, Ребров привел "Ференцварош" ко второму подряд чемпионскому титулу.

УНИАН также сообщал о том, что украинский тренер опроверг информацию об уходе в "Фенербахче".

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