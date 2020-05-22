Там зажигал Шевченко: в Италии разрешили снести легендарный стадион

"Милан" и "Интер" хотят заменить "Сан-Сиро" новой ареной.

Стадион "Сан-Сиро" в Милане не признали объектом культурного наследия, в связи с чем строение теперь могут снести.

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Об этом сообщает La Repubblica.

По информации издания, такое решение приняла Комиссия по культурному наследию Ломбардии. Организация отметила, что после ряда реконструкций от оригинальной архитектуры стадиона практически ничего не осталось, поэтому он не попадет в список объектов, которые нельзя трогать.

Городской совет Милана, который запросил этот отчет, выступал против снова арены, но теперь у чиновников больше нет рычагов, чтобы помешать планам "Милана" и "Интера".

Клубы намерены построить новую арену и парк развлечений. Стоимость всего проекта оценивается свыше 1 миллиарда евро. Новый стадион будет вмещать 60 тысяч зрителей.

"Сан-Сиро", который также имеет название стадион "Джузеппе Меаца", вмещает 80 тысяч зрителей. Он был построен в 1925-м году, а затем пережил две реконструкции - в 1956-м и 1989-м годах. Планируется, что будут сохранены нижние трибуны стадиона, и он станет частью торгово-спортивного кластера.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона.