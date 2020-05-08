Милан и Интер представили проект нового стадиона за один миллиард евро (фото)

Новый стадион будет вмещать 60 тысяч зрителей.

Итальянские "Милан" и "Интер" представили мэрии Милана совместный предварительный проект новой арены и парка развлечений в районе Сан-Сиро.

Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Стоимость всего проекта оценивается свыше 1 миллиарда евро. Новый стадион будет вмещать 60 тысяч зрителей.

Зеленая зона возле арены будет увеличена почти вдвое - до 106 тысяч квадратных метров.

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Проект также предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона "Сан-Сиро". Планируется, что будут сохранены нижние трибуны стадиона, и он станет частью торгово-спортивного кластера.

Отметим, что стадион "Сан-Сиро", также известный, как стадион "Джузеппе Меацца", на котором сейчас выступают обе миланские команды, был построен еще в сентябре 1926 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Донбасс Арена" вошла в список лучших футбольных стадионов мира.