В женском чемпионате Беларуси потребовали проверить пол африканской футболистки (фото)

Футболистки из белорусского первенства усомнились, что Салимата Симпоре - женщина.

Игроки одного из женских футбольных клубов Беларуси анонимно написали письмо главе Белорусской федерации футбола (АБФФ) с просьбой проверить пол одного из игроков минского "Динамо-БГУФК" - Салиматы Симпоре.

Об этом сообщает sport.tut.by.

"В СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу. Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК "Динамо-БГУФК" спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в "допинговой чистоте" вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных)", - говорится в письме, которое подписали 18 футболисток.

Они попросили "детально разобраться в сложившейся ситуации" - подтвердить либо опровергнуть легитимность участия Симпоре в чемпионате, а именно "провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки".

Футболистки считают, что речь может идти о "возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов".

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В АБФФ отреагировали на данное письмо, подчеркнув, что, когда Симпоре вносили в заявку на сезон, то были предоставлены следующие документы: паспорт гражданки Буркина-Фасо, международный трансферный сертификат в системе FIFA TMS и медицинское разрешение к участию в соревнованиях. Кроме того, обратили внимание, что Симпоре провела несколько десятков матчей под эгидой ФИФА за женские сборные Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

Также АБФФ заявила о дискриминации и попросила предоставить оригинал письма с именами авторов, чтобы "поведение оскорбляющее достоинство человека по любому признаку" не осталось безнаказанным.

Интересно, что перед ЧМ-2011 Симпоре и ее сестру отчислили из женской сборной Экваториальной Гвинеи. Экс-главный тренер Экваториальной Гвинеи Марсело Фриджерио десять лет назад попросил врача сделать осмотр Симпоре и заявил, что его "опасения подтвердились": "Это были мужчины, которые выиграли женский Кубок Африки-2008". Сейчас Фриджерио отказался от комментариев.

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