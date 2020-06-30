Американская футболистка демонстративно отказалась поддержать антирасистское движение (фото)

Саманта Мерфи не захотела становиться на одно колено в поддержку движения "Black Lives Matter".

Резервный вратарь команды "Норт Каролина Каридж" Саманта Мерфи демонстративно отказалась поддержать движение "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны") перед началом матча Национальной женской футбольной лиги.

Об этом сообщает Foxnews.com.

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Во время исполнения гимна США перед игрой игроки и тренеры двух команд встали на одно колено, чтобы поддержать антирасистское движение. Однако Мерфи, в отличие от всех остальных, не стала преклонять колено.

Клуб, за который играет Мерфи, попытался скрыть этот эпизод, не включив его в обзор матча, однако фото быстро разошлось по сети.

В Twitter его опубликовал репортер Алекс Веджар.

Not everyone is kneeling tho. pic.twitter.com/H9moFAycGM — Alex Vejar (@AlexVReporting) June 27, 2020

Напомним, движение в защиту афроамериканцев "Black Lives Matter" зародилось после смерти Джорджа Флойда в США, которого при задержании убил полицейский.

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпионская команда Формулы-1 изменила цвета болида в поддержку борьбы с расизмом.

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