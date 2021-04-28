В израильском футболе появился первый рефери-трансгендер.
Об этом на своем сайте сообщила Израильская футбольная ассоциация.
26-летний арбитр Саги Берман сменил имя на Сапир Берман ("Сапир" на иврите означает "сапфир" - Прим.).
Берман впервые предстал как женщина на специальной пресс-конференции.
"Волнительный и исторический момент для израильского футбола", - отметили в ассоциации, а в Twitter написали: "Мы так гордимся!".
Берман призналась, что всегда "видела себя женщиной".
"Я рефери в мужском футболе, но чувствую себя женщиной. Это откладывало мое решение показать, кто я, но я пришла к выводу, что больше не могу скрывать это", - отметила Берман.
Она также заявила, что не знает, как долго продлится ее трансгендерный переход.
УЕФА также поддержал судью.
"Вдохновляющая история, которая демонстрирует дух открытости футбола. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!", - отметили в Европейском футбольном союзе.
Берман - не первый судья-трансгендер в мире. В 2018 году в Великобритании первым футбольным арбитром-трансгендером мира стала Люси Кларк.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Чувствую свободу и эйфорию": баскетболистка женской НБА сделала операцию по удалению груди (фото)
- "Надо все это убрать": украинский экс-чемпион мира по боксу рассказал о своем отношении к ЛГБТ
- Известный немецкий клуб уволил тренера за слова о ЛГБТ и мигрантах
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram