Сапир Берман заявила, что больше не может скрывать то, что чувствует себя женщиной.

В израильском футболе появился первый рефери-трансгендер.

Об этом на своем сайте сообщила Израильская футбольная ассоциация.

26-летний арбитр Саги Берман сменил имя на Сапир Берман ("Сапир" на иврите означает "сапфир" - Прим.).

Берман впервые предстал как женщина на специальной пресс-конференции.

"Волнительный и исторический момент для израильского футбола", - отметили в ассоциации, а в Twitter написали: "Мы так гордимся!".

Берман призналась, что всегда "видела себя женщиной".

"Я рефери в мужском футболе, но чувствую себя женщиной. Это откладывало мое решение показать, кто я, но я пришла к выводу, что больше не могу скрывать это", - отметила Берман.

Она также заявила, что не знает, как долго продлится ее трансгендерный переход.

УЕФА также поддержал судью.

"Вдохновляющая история, которая демонстрирует дух открытости футбола. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!", - отметили в Европейском футбольном союзе.

Берман - не первый судья-трансгендер в мире. В 2018 году в Великобритании первым футбольным арбитром-трансгендером мира стала Люси Кларк.

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Автор: Антон Дударь