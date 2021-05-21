Александр Рыбка близок к тому, чтобы стать футболистом "Металла".

Бывший голкипер сборной Украины Александр Рыбка ушел из латвийской "Лиепаи" и в ближайшее время сменит клубную прописку.

Об этом Рыбка сообщил в своем Instagram.

34-летний страж ворот и латвийский клуб обоюдно решили не продолжать сотрудничество. Контракт Александра истекает 1 июля этого года.

"Это был незабываемый год! Новый опыт и новый трофей! Я познакомился с замечательными людьми и с хорошими футболистами! Этот этап моей карьеры и моей жизни всегда останется в моем сердце, это были незабываемые эмоции! Всегда переживаю за вас и всегда с вами!", - напечатал в заметке текст Рыбка.

Как сообщает Meta-ratings, Рыбка подписал контракт с харьковским "Металлом", который в этом сезоне повысился в классе и собирается попробовать свои силы в Первой лиге Украины.

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Александр Рыбка: карьера

Александр Рыбка ранее выступал в киевских "Динамо" и "Оболони", а также в донецком "Шахтере" и турецких "Карабюкспоре" и "Афжет Афенспоре". Перед переездом в Латвию вратарь провел 20 поединков за азербайджанский "Сабаил".

В составе латвийской "Лиепаи" Рыбка стал чемпионом Латвии. С лета 2020 года украинец провел за коллектив 19 поединков, из них в шести сохранял ворота "сухими", а пропустил 19 мячей.

С января 2012 по февраль 2014 Рыбка был отстранен от футбола из-за наказания за допинг.

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Автор: Артем Будрин