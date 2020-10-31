Полузащитник отдал результативную передачу.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел удачный матч за "Аталанту" в чемпионате Италии.

Читайте такжеУкраинец Малиновский провел яркий матч за Аталанту в чемпионате Италии (видео)

В шестом туре Серии А команда украинца гостила у "Кротоне" и одержала победу со счетом 2:1.

Малиновский вышел на игру в старте, а на 26-й минуте ассистировал Луису Мурьелю во время первого взятия ворот соперника.

На 89-й минуте украинец был заменен. Портал Whoscored поставил Малиновского на второе место среди лучших футболистов поединка с оценкой 8,8 балла. Более высокую оценку получил только Мурьель (8,9), который оформил дубль.

Видеообзор матча с результативной передачей Малиновского опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

Руслан Малиновский в Италии: главное

Малиновский стал призером итальянского первенства уже в своем дебютном сезоне за "Аталанту" - команда заняла третье место и завоевала бронзу. Украинец перешел в команду из бельгийского "Генка" летом прошлого года.

Футболист сборной Украины в прошлом розыгрыше Серии А провел 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

В прошлом розыгрыше ЛЧ "Аталанта" с Малиновским вышла в четвертьфинал, где уступила ПСЖ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь