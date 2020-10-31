Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел удачный матч за "Аталанту" в чемпионате Италии.
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В шестом туре Серии А команда украинца гостила у "Кротоне" и одержала победу со счетом 2:1.
Малиновский вышел на игру в старте, а на 26-й минуте ассистировал Луису Мурьелю во время первого взятия ворот соперника.
На 89-й минуте украинец был заменен. Портал Whoscored поставил Малиновского на второе место среди лучших футболистов поединка с оценкой 8,8 балла. Более высокую оценку получил только Мурьель (8,9), который оформил дубль.
Видеообзор матча с результативной передачей Малиновского опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.
Руслан Малиновский в Италии: главное
- Малиновский стал призером итальянского первенства уже в своем дебютном сезоне за "Аталанту" - команда заняла третье место и завоевала бронзу. Украинец перешел в команду из бельгийского "Генка" летом прошлого года.
- Футболист сборной Украины в прошлом розыгрыше Серии А провел 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.
- В прошлом розыгрыше ЛЧ "Аталанта" с Малиновским вышла в четвертьфинал, где уступила ПСЖ.
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