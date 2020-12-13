Руслан Малиновский помог своей команде одержать победу в чемпионате Италии.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил первый гол за "Аталанту" в этом сезоне.

Украинец впервые после того, как переболел коронавирусом, вышел на поле в стартовом составе "Аталанты" и отличился на 55-й минуте.

Малиновский направил мяч в сетку красивым ударом со штрафного, забив второй гол "Аталанты", которая в итоге победила со счетом 3:0.

В активе Малиновского теперь 1 гол и 2 результативные передачи в 10 матчах за итальянский клуб.

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Автор: Антон Дударь