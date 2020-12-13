Руслан Малиновский / фото REUTERS
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил первый гол за "Аталанту" в этом сезоне.
Украинец впервые после того, как переболел коронавирусом, вышел на поле в стартовом составе "Аталанты" и отличился на 55-й минуте.
Малиновский направил мяч в сетку красивым ударом со штрафного, забив второй гол "Аталанты", которая в итоге победила со счетом 3:0.
В активе Малиновского теперь 1 гол и 2 результативные передачи в 10 матчах за итальянский клуб.
G⚽L DE ATALANTA 💥— El Forastero (@ElForastero1982) December 13, 2020
👤 Malinovskiy ⏱️ 55'
Atalanta 2️⃣
Fiorentina 0️⃣#SerieA 🇮🇹🏆pic.twitter.com/nvKMvZqnuD
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