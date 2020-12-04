Руслан Малиновский сдал положительный тест в расположении сборной Украины в середине ноября.

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский выздоровел от коронавируса.

Об этом в Instagram сообщила супруга футболиста Роксана, которая выложила фото Малиновского.

Футболист завершил пребывание на самоизоляции и вернулся к семье.

"Дома", - подписала на итальянском фотографию жена Малиновского.

Руслан Малиновский: история болезни

О положительном результате теста Малиновского стало известно 17 ноября, когда футболист находился в расположении сборной Украины.

Из Швейцарии, где должен был пройти матч Лиги наций, Малиновский вернулся в Италию на специальном автомобиле.

Супруга футболиста сообщала о том, что у него были симптомы болезни - в частности, температура и сильная слабость.

Из-за коронавируса Малиновский пропустил четыре матча "Аталанты".

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Автор: Антон Дударь