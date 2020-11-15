Норвежцам грозит техническое поражение.

УЕФА объявил об отмене матча пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии в Бухаресте.

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Об этом сообщил официальный сайт организации.

Министерство здравоохранения Норвегии ранее запретило национальной сборной по футболу лететь на поединок, который должен был состояться 15 ноября.

Ассоциация футбола Норвегии утверждала, что все тесты игроков команды были отрицательными.

Как уточняет УЕФА, у одного из игроков скандинавской команды все-таки был положительный тест на коронавирус, из-за чего правительство решило не выпускать сборную за пределы страны.

Дисциплинарный комитет УЕФА изучит ситуацию и вынесет свое решение. Велика вероятность, что сборная Норвегии получит техническое поражение со счетом 0:3.

11 ноября Минздрав также запретил сборной Норвегии проводить домашний товарищеский матч против Израиля.

Норвегия в Лиге наций: главное

Норвежская сборная 18 ноября должна провести поединок заключительного тура на выезде против Австрии.

После четырех туров сборная Норвегии набрала 9 очков и имеет хорошие шансы на выход в элитный дивизион. В группе 1 Лиги B подопечные Ларса Лагербека идут вторыми.

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Перевод: Данил Слесь