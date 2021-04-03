Дубль оформил экс-полузащитник киевского "Динамо".

"Рух" и "Заря" встречались в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на стадионе "Арена Львов".

В каждом из таймов отличился по одному голу Артем Громов. 31-летний хавбек обеспечил луганской команде уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом, "Заря" укрепила свое пребывание на 3-й строчке и имеет 35 зачетных пунктов. "Рух" продолжает пасти задних и замыкает турнирную таблицу. У них всего 13 очков.

"Рух" - "Заря" - 0:2

Голы: Громов, 8, 60

"Рух": Бандура, Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык, Мартынюк, Карасюк (Кухарук, 65), Федорчук, Климчук (Кухаревич, 46), Б. Бойчук (Притула, 65), Кондраков (Борячук, 46)

"Заря": Василь, Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс (Циганикс, 77), Цвек (Назарина, 77), Юрченко, Кабаев, Лунёв (Аллахяр, 67), Громов (Гладкий, 77), Шахаб (Гринь, 88)

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Украинская Премьер-лига: 20-й тур

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После 19 туров в турнирной таблице лидирует "Динамо", которое на 7 очков опережает "Шахтер", а замыкает таблицу "Рух".

В первом матче 20-го тура "Днепр-1" разбил вдребезги "Львов".

"Мариуполь" и "Ингулец" продолжили голевую феерию и забили 7 голов на двоих.

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Автор: Будрин Артем