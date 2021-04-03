"Рух" и "Заря" встречались в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на стадионе "Арена Львов".
В каждом из таймов отличился по одному голу Артем Громов. 31-летний хавбек обеспечил луганской команде уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом, "Заря" укрепила свое пребывание на 3-й строчке и имеет 35 зачетных пунктов. "Рух" продолжает пасти задних и замыкает турнирную таблицу. У них всего 13 очков.
"Рух" - "Заря" - 0:2
Голы: Громов, 8, 60
"Рух": Бандура, Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык, Мартынюк, Карасюк (Кухарук, 65), Федорчук, Климчук (Кухаревич, 46), Б. Бойчук (Притула, 65), Кондраков (Борячук, 46)
"Заря": Василь, Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс (Циганикс, 77), Цвек (Назарина, 77), Юрченко, Кабаев, Лунёв (Аллахяр, 67), Громов (Гладкий, 77), Шахаб (Гринь, 88)
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