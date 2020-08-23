Ворскла разгромила новичка УПЛ

"Рух" неудачно провел первый матч в элите украинского футбола.

В первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги "Ворскла" принимала дебютанта высшего дивизиона "Рух".

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Полтавчане не испытали проблем против новичка чемпионата и уже в первом тайме сделали счет 4:0 в свою пользу - забивали Пуцлин, Степанюк, Скляр и Дуць в свои ворота. На старте второго тайма Кулач увеличил преимущество хозяев до пяти мячей.

"Руху" удалось сократить отставание усилиями Федорчука и Бойчука, но на большее гостей не хватило.

"Ворскла" - "Рух" - 5:2

Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (автогол), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

"Ворскла": Резник, Яворский, Альюн, Чеснаков, Сапай (Татарков, 46), Скляр (Опанасенко, 55), Пуцлин (Челядин, 64), Пердута (Пешич, 54), Кулач, Кане, Степанюк (Якубу, 64)

"Рух": Мысак, Копина, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Кухарчук (Федорчук, 46), Калюжный (Эрнест, 46), Русин, Кухаревич (Оринчак, 57, Мысык, 75), Синица (Бойчук, 70)

Предупреждения: Чеснаков, Кулач - Дуць, Русин

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Автор: Данил Слесь