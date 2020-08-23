Ворскла разгромила новичка УПЛ
В первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги "Ворскла" принимала дебютанта высшего дивизиона "Рух".
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Полтавчане не испытали проблем против новичка чемпионата и уже в первом тайме сделали счет 4:0 в свою пользу - забивали Пуцлин, Степанюк, Скляр и Дуць в свои ворота. На старте второго тайма Кулач увеличил преимущество хозяев до пяти мячей.
"Руху" удалось сократить отставание усилиями Федорчука и Бойчука, но на большее гостей не хватило.
"Ворскла" - "Рух" - 5:2
Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (автогол), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90+1
"Ворскла": Резник, Яворский, Альюн, Чеснаков, Сапай (Татарков, 46), Скляр (Опанасенко, 55), Пуцлин (Челядин, 64), Пердута (Пешич, 54), Кулач, Кане, Степанюк (Якубу, 64)
"Рух": Мысак, Копина, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Кухарчук (Федорчук, 46), Калюжный (Эрнест, 46), Русин, Кухаревич (Оринчак, 57, Мысык, 75), Синица (Бойчук, 70)
Предупреждения: Чеснаков, Кулач - Дуць, Русин
1-й тур УПЛ: что нужно знать
- Первый тур УПЛ 2020-2021 проходит с 21 по 23 августа.
- Матчи первого тура проходят без зрителей.
- Поединок между "Львовом" и "Минаем" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе львовян.
- Киевское "Динамо" стартовало в чемпионате с победы. В первом официальном матче Мирчи Луческу динамовцы разгромили "Олимпик".
- Три очка набрал и "Шахтер". Чемпион Украины не реализовал два пенальти, но сумел разобраться с "Колосом".
- Еще в двух матчах тура "Десна" выиграла у "Зари", а "Александрия" разгромила "Мариуполь".
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