Футболист сборной Украины показал, как проводит отпуск в Одессе (фото)
21:27, 09 июня 2020Футбол
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Роман Яремчук вернулся в Украину из Бельгии после досрочного завершения сезона.
Яремчук вернулся в Украину после окончания сезона в Бельгии / фото twitter.com/kaagent
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук решил провести отпуск в Одессе.
Фото с отдыха на морском побережье 24-летний футболист опубликовал в Instagram.
"Отпуск", - коротко подписал снимок со своим сыном на фоне Черного моря футболист.
фото instagram.com/r.yaremchuk
Стоит отметить, что жена Кристина родила Яремчуку сына в июле прошлого года.
Чемпионат Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Роман Яремчук провел в минувшем сезоне 30 матчей и забил 17 голов во всех турнирах.
"Гент", за который помимо Яремчука выступают украинцы Роман Безус и Игорь Пластун, стал серебряным призером и сыграет в квалификации ЛЧ.
Как сообщал УНИАН, ранее Яремчук вошел в список топ-форвардов Европы.
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