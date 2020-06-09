Футболист сборной Украины показал, как проводит отпуск в Одессе (фото)

Роман Яремчук вернулся в Украину из Бельгии после досрочного завершения сезона.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук решил провести отпуск в Одессе.

Фото с отдыха на морском побережье 24-летний футболист опубликовал в Instagram.

"Отпуск", - коротко подписал снимок со своим сыном на фоне Черного моря футболист.

Стоит отметить, что жена Кристина родила Яремчуку сына в июле прошлого года.

Чемпионат Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Роман Яремчук провел в минувшем сезоне 30 матчей и забил 17 голов во всех турнирах.

"Гент", за который помимо Яремчука выступают украинцы Роман Безус и Игорь Пластун, стал серебряным призером и сыграет в квалификации ЛЧ.

Как сообщал УНИАН, ранее Яремчук вошел в список топ-форвардов Европы.

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