Роман Яремчук впервые в карьере забил три гола в одном матче.

Украинский нападающий Роман Яремчук отличился хет-триком в матче 11-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".

Все голы украинский нападающий провел еще до перерыва, отличившись в период с 29-й по 44-ю минуты. Он помог "Генту" одержать победу с крупным счетом - 4:1.

Для Яремчука это первый хет-трик в профессиональной карьере.

Всего на его счету в этом сезоне 7 голов и 2 результативные передачи в 13 матчах за "Гент".

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Автор: Антон Дударь