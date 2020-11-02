Роман Яремчук забил три гола / фото kaagent.be
Украинский нападающий Роман Яремчук отличился хет-триком в матче 11-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".
Все голы украинский нападающий провел еще до перерыва, отличившись в период с 29-й по 44-ю минуты. Он помог "Генту" одержать победу с крупным счетом - 4:1.
Для Яремчука это первый хет-трик в профессиональной карьере.
Всего на его счету в этом сезоне 7 голов и 2 результативные передачи в 13 матчах за "Гент".
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