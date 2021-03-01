Команда Паулу Фонсеки выпала из топ-четверки чемпионата Италии.

В центральном матче 24-го тура итальянской Серии А "Рома" принимала "Милан".

Победу в важнейшем поединке одержали гости, которые смогли не отстать от "Интера" в чемпионской гонке. В то же время "Рома" имела шанс сократить отставание от "Милана" до двух очков, но из-за поражения выпала из топ-четверки.

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"Рома" - "Милан" - 1:2

Голы: Верету, 50 - Кессье, 43 (с пенальти), Ребич, 58

"Рома": Пау Лопес, Фасио (Бруну Перес, 62), Спинаццола, Карсдорп, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Диавара, 79), Пеллегрини, Вильяр (Эль-Шаарави, 70), Майораль (Педро, 79)

"Милан": Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандес, Чалханоглу (Диас, 46), Кессье, Тонали (Мейте, 83), Ребич (Крунич, 67), Салемакерс (Кастильехо, 83), Ибрагимович (Леау, 56)

Обзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

Серия А: положение команд

После 24 туров лидирует в таблице Серии А "Интер" (56 очков), который опережает "Милан" (52 очка).

Далее в топ-четверке также идут "Ювентус" (23 матча, 46 очков) и "Аталанта" (24 матча, 46 очков).

У "Ромы" - 44 очка в 24 играх и пятая позиция.

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Автор: Антон Дударь