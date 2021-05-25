Роберто де Дзерби вскоре подпишет контракт с "горняками".

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, который вскоре должен возглавить "Шахтер", прилетел в Украину.

Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

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Де Дзерби прибыл в Киев. В отеле его встречал директор "Шахтера" Дарио Срна. Пока что 41-летний итальянец отказался от комментариев, он лишь сказал: "Потом-потом".

Судя по всему, в ближайшее время де Дзерби отправится подписывать контракт с "Шахтером". По разным данным, соглашение будет рассчитано на два или три сезона.

Напомним, о переговорах "Шахтера" и де Дзерби впервые стало известно еще в апреле.

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Фоджу", "Наполи", "Катанию", "Брешиа", "ЧФР Клуж" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работал с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е, 8-е и еще раз 8-е места.

Контракт тренера с "Сассуоло" был рассчитан до лета 2021 года. Ранее он попрощался с клубом и заявил, что принял решение уйти, так как "большего сделать нельзя".

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Автор: Антон Дударь