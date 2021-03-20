Защитник "Рейнджерс" прокомментировал конфликт в матче против "Славии", а чешский клуб подал заявление в полицию.

Защитник "Рейнджерс" Глен Камара рассказал свою версию скандальной ситуации, которая произошла в ответном матче 1/8 Лиги Европы "Рейнджерс" - "Славия" (0:2).

Об этом он написал в Twitter.

"Во время матча Ондржей Кудела ругался с одним из игроков "Рейнджерс". Когда я попытался вмешаться, он сказал мне заткнуться, после чего добавил: "Секунду, друг мой". Затем он подошел ко мне, прикрывая рот, наклонился к моему уху и произнес: "Ты е*аная обезьяна, ты знаешь, что это так". Я был шокирован и напуган, услышав такие расистские оскорбления от профессионального футболиста", - заявил Камара.

Он также выразил мнение, что УЕФА должен принять меры:

Читайте такжеЧешского футболиста избили после матча Лиги Европы: легендарный Джеррард обвинил его в расизме"Гнусные расистские оскорбления со стороны Куделы произошли на международной арене, и любое бездействие УЕФА будет выглядеть как разрешение на расизм".

В то же время "Славия" на своем официальном сайте сообщила, что направила заявление в полицию из-за нападения Камары на Куделу уже после завершения матча. Чешский клуб заявляет, что Камара ударил соперника по голове.

"Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Атака была жестокой и осуществлялась в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку", - заявили в чешском клубе.

Видео инцидента:

Clearly hear what went on from Kamara and Zungu here. Disgusting behavior from the Slavia player. pic.twitter.com/AgP0NqRobr — Jersey Ger (@NYCRFC) March 19, 2021

Скандал в матче "Рейнджерс" - "Славия": что известно

Во конце матча после грубого фола со стороны соперника Ондржей Кудела из "Славии" что-то сказал темнокожему финскому защитнику "Рейнджерс" Глену Камаре, прикрыв рот рукой. После этого на поле началась потасовка.

После игры главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард высказался в поддержку Камары, выразив надежду, что УЕФА "не замнет" эту ситуацию.

После завершения матча на территории стадиона избили Куделу. В "Славии" заявили, что это сделал Камара, который ударил Куделу "кулаком в голову на глазах Джеррарда".

Из-за конфликта гости длительное время не могли покинуть стадион "Айброкс". Пришлось вызывать полицию и эвакуироваться со стадиона вместе с правоохранительными органами.

В "Славии" отрицают, что Кудела оскорбил Камару на расисткой почве. "Я сказал ему: "Ты, е*аный парень" (You fucking guy, - Прим.). Это было сказано на эмоциях, но я категорически отрицаю, что в этих словах было что-то расистское", - приводятся слова Куделы.

Камара в ответ заявил, что это "абсолютная ложь, которая не выдержит никакой проверки". "Он высказался достаточно громко, чтобы мой одноклубник Бонгани Зунгу мог услышать то, что было сказано", - сказал игрок "Рейнджерс".

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Автор: Антон Дударь