Каталонцы провели, пожалуй, свой лучший матч в сезоне.

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал Сосьедад".

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Нападающий Лионель Месси, выйдя на поле в этой игре, установил абсолютный рекорд по количеству матчей за "Барселону" - 768. По этому показателю он обошел легендарного Хави.

Аргентинец оформил дубль и отдал одну результативную передачу. В 2021 году Месси забивает или отдает результативные пасы в каждом матче чемпионата Испании - на его счету 16 голов и семь ассистов в 12 играх.

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:6

Голы: Барренечеа, 77 - Гризманн, 37, Дест, 43, 53, Месси, 56, 89, Дембеле, 71

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Барренечеа, 61), Ле Норман, Субельдия (Саньян, 83), Кастельянос, Гевара, Субименди (Фернандес, 72), Порту (Янузай, 61), Мерино, Оярсабаль, Исак (Баутиста, 83)

"Барселона": тер Штеген, Дест (Тринкан, 84), Мингеса, Ленгле, Альба, Де Йонг, Бускетс (Араухо, 67), Педри (Мориба, 68), Дембеле (Брайтвейт, 79), Месси, Гризманн (Пуч, 85)

Видеообзор матча доступен для просмотра на YouTube-канале Ла Лиги.

Чемпионат Испании: положение команд

"Барселона" набрала 62 очка после 28 туров и на 4 пункта отстает от лидирующего "Атлетико". При этом каталонцы на 2 очка опережают "Реал".

"Реал Сосьедад" идет в таблице пятым - у команды в активе 45 очков.

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Автор: Антон Дударь