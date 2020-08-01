ПСЖ завоевал третий национальный трофей за сезон (видео)

Парижане победили "Лион" и выиграли Кубок французской лиги.

На стадионе "Стад де Франс" состоялся финал Кубка французской лиги, в котором "Пари Сен-Жермен" встречался с "Лионом".

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Парижане одержали победу в серии пенальти со счетом 6:5. Основное и дополнительное время завершилось без голов.

Судьбу поединка решил единственный промах, который допустил Бертран Траоре.

ПСЖ завоевал свой девятый Кубок французской лиги - это рекордный показатель в истории турнира. Клуб оформил "золотой требл", став ранее чемпионом Франции, а также победителем национального Кубка.

Стоит отметить, что обе команды до этого поединка не имели полноценной игровой практики, проводя товарищеские встречи, так как чемпионат Франции был завершен досрочно. При этом ПСЖ и "Лион" вскоре возобновят выступления в Лиге чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что звезда ПСЖ получил серьезную травму перед рестартом Лиги чемпионов.

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