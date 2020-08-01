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ПСЖ завоевал третий национальный трофей за сезон (видео)

09:47, 01 августа 2020
Футбол
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ПСЖ одержал победу в сложном финале / фото twitter.com/KMbappe

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Парижане одержали победу в серии пенальти со счетом 6:5. Основное и дополнительное время завершилось без голов.

Судьбу поединка решил единственный промах, который допустил Бертран Траоре.

ПСЖ завоевал свой девятый Кубок французской лиги - это рекордный показатель в истории турнира. Клуб оформил "золотой требл", став ранее чемпионом Франции, а также победителем национального Кубка.

Стоит отметить, что обе команды до этого поединка не имели полноценной игровой практики, проводя товарищеские встречи, так как чемпионат Франции был завершен досрочно. При этом ПСЖ и "Лион" вскоре возобновят выступления в Лиге чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что звезда ПСЖ получил серьезную травму перед рестартом Лиги чемпионов.

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