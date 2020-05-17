Президент УАФ Павелко потерял отца

В семье Андрея Павелко случилась невосполнимая утрата.

16 мая ушел из жизни отец президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко - Василий Павелко.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

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"Украинская Премьер-лига искренне соболезнует президенту УАФ Андрею Павелко по поводу его потери - смерти отца. В это скорбное время разделяем вашу боль и скучаем вместе с вами", - говорится в сообщении.

Подробности трагедии не разглашаются.

Свои соболезнования Павелко в сети также принесли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

"С глубокой скорбью узнал о том, что ушел из жизни отец Андрея Павелко, руководителя Ассоциации футбола Украины. От имени Олега Блохина и от себя лично выражаю искренние соболезнования Андрею и его семье. Знаем, какое безграничное горе терять родителей... Сил и выдержки тебе, друг! Всегда рядом с тобой", - написал Беланов.

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