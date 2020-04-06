Тренер Манчестер Сити Гвардиола потерял близкого человека из-за коронавируса

У каталонского специалиста умерла мать.

В семье главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы произошла трагедия - после заражения коронавирусом от осложнений умерла его мать Долорс Сала Каррио.

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Об этом сообщила пресс-служба "горожан".

Женщина находилась на лечении в госпитале Манресы в пригороде Барселоны. Ей было 82 года.

"Все, кто связан с клубом, шлют свои соболезнования в это сложное время Пепу, его семье и всем близким", - говорится в заявлении "горожан".

Стоит отметить, что соболезнования выразила и "Барселона", которую Гвардиола успешно тренировал в прошлом.

По состоянию на 6 апреля в Испании зафиксировано более 135 тысяч случаев заражения COVID-19, а также 13 тысяч смертей. Почти все футбольные чемпионаты в Европе остановлены из-за пандемии.

УНИАН ранее сообщал о том, что врач французского футбольного клуба заразился коронавирусом и совершил самоубийство.