30 и 31 марта пройдут матчи 3-го тура квалификации на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.
Сборная Украины в этом туре в Киеве будет играть против сборной Казахстана.
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Расписание матчей 3-го тура
30 марта
Группа А
19.00. Азербайджан - Сербия
21.45. Люксембург - Португалия
21.45. Катар - Ирландия - вне квалификации
Группа Е
21.45. Уэльс - Чехия
21.45. Бельгия - Беларусь
Группа G
21.45. Гибралтар - Нидерланды
21.45. Черногория - Норвегия
21.45. Турция - Латвия
Группа H
19.00. Кипр - Словения
21.45. Словакия - Россия
21.45. Хорватия - Мальта
31 марта
Группа В
21.45. Греция - Грузия
21.45. Испания - Косово
Группа С
21.45. Литва - Италия
21.45. Северная Ирландия - Болгария
Группа D
21.45. Украина - Казахстан
21.45. Босния и Герцеговина - Франция
Группа F
21.45. Молдова - Израиль
21.45. Шотландия - Фарерские острова
21.45. Австрия - Дания
Группа J
19.00. Армения - Румыния
21.45. Лихтеншейн - Исландия
21.45. Германия - Северная Македония
Группа I
21.45. Андорра - Венгрия
21.45. Англия - Польша
21.45. Сан-Марино - Албания
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), а во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1).
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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