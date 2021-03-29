Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 3-го тура

Сборная Украины в этом туре сыграет против Казахстана.

30 и 31 марта пройдут матчи 3-го тура квалификации на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Сборная Украины в этом туре в Киеве будет играть против сборной Казахстана. Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 28 марта Расписание матчей 3-го тура 30 марта Группа А 19.00. Азербайджан - Сербия 21.45. Люксембург - Португалия 21.45. Катар - Ирландия - вне квалификации Группа Е 21.45. Уэльс - Чехия 21.45. Бельгия - Беларусь Группа G 21.45. Гибралтар - Нидерланды 21.45. Черногория - Норвегия 21.45. Турция - Латвия Группа H 19.00. Кипр - Словения 21.45. Словакия - Россия 21.45. Хорватия - Мальта 31 марта Группа В 21.45. Греция - Грузия 21.45. Испания - Косово Группа С 21.45. Литва - Италия 21.45. Северная Ирландия - Болгария Группа D 21.45. Украина - Казахстан 21.45. Босния и Герцеговина - Франция Группа F 21.45. Молдова - Израиль 21.45. Шотландия - Фарерские острова 21.45. Австрия - Дания Группа J 19.00. Армения - Румыния 21.45. Лихтеншейн - Исландия 21.45. Германия - Северная Македония Группа I 21.45. Андорра - Венгрия 21.45. Англия - Польша 21.45. Сан-Марино - Албания Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), а во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1).

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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