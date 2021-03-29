Сборная Англии возглавляет свою группу / фото REUTERS

30 и 31 марта пройдут матчи 3-го тура квалификации на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Сборная Украины в этом туре в Киеве будет играть против сборной Казахстана.

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Расписание матчей 3-го тура

30 марта

Группа А

19.00. Азербайджан - Сербия

21.45. Люксембург - Португалия

21.45. Катар - Ирландия - вне квалификации

Группа Е

21.45. Уэльс - Чехия

21.45. Бельгия - Беларусь

Группа G

21.45. Гибралтар - Нидерланды

21.45. Черногория - Норвегия

21.45. Турция - Латвия

Группа H

19.00. Кипр - Словения

21.45. Словакия - Россия

21.45. Хорватия - Мальта

31 марта

Группа В

21.45. Греция - Грузия

21.45. Испания - Косово

Группа С

21.45. Литва - Италия

21.45. Северная Ирландия - Болгария

Группа D

21.45. Украина - Казахстан

21.45. Босния и Герцеговина - Франция

Группа F

21.45. Молдова - Израиль

21.45. Шотландия - Фарерские острова

21.45. Австрия - Дания

Группа J

19.00. Армения - Румыния

21.45. Лихтеншейн - Исландия

21.45. Германия - Северная Македония

Группа I

21.45. Андорра - Венгрия

21.45. Англия - Польша

21.45. Сан-Марино - Албания

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), а во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1).
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

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Автор: Антон Дударь