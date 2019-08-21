Лобановский вошел в топ-25 лучших тренеров истории футбола

Список возглавил сэр Алекс Фергюсон.

Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский вошел в топ-25 лучших тренеров в истории футбола.

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Рейтинг опубликовал 90min.com.

Лобановский, который завоевал 30 трофеев за свою карьеру, расположился на 23-м месте, вслед за Луи ван Галом и Отто Рехагелем.

Также в список вошел еще один бывший тренер "Динамо" Виктор Маслов, который стал 36-м.

Возглавляет рейтинг экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, который по ходу карьеры выиграл 49 титулов.

В первую пятерку также вошли Арриго Сакки, Ринус Михелс, Пеп Гвардиола и Джованни Трапаттони.

Полный рейтинг тренеров доступен по ссылке.

УНИАН ранее сообщал, что известный немецкий тренер рассказал о матче с "Динамо" Лобановского.