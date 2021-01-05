Полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль прибыл в Полтаву и подписал контракт с "Ворсклой".

Полтавчане представили игрока на своем официальном сайте.

Тилль, который подписал двухлетний контракт, заявил, что для него переход в полтавский клуб - это "хорошая возможность".

"Я видел видео, мне нравится, как играет "Ворскла". Надеюсь, что смогу помочь команде. Я впервые в Украине на длительное время. Однажды уже имел возможность побывать во Львове со своей национальной сборной. Через несколько дней, недель смогу уже больше рассказать о городе. Мне нужно немного времени, чтобы тут все рассмотреть. Я очень рад. Вперед, "Ворскла", - сказал Тилль.