Полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль прибыл в Полтаву и подписал контракт с "Ворсклой".
Полтавчане представили игрока на своем официальном сайте.
Тилль, который подписал двухлетний контракт, заявил, что для него переход в полтавский клуб - это "хорошая возможность".
"Я видел видео, мне нравится, как играет "Ворскла". Надеюсь, что смогу помочь команде. Я впервые в Украине на длительное время. Однажды уже имел возможность побывать во Львове со своей национальной сборной. Через несколько дней, недель смогу уже больше рассказать о городе. Мне нужно немного времени, чтобы тут все рассмотреть. Я очень рад. Вперед, "Ворскла", - сказал Тилль.
Напомним, после первого круга "Ворскла" занимает в УПЛ пятое место.
Читайте такжеПять игроков - из Динамо: представлена символическая сборная УПЛ по итогам года
Оливье Тилль: чем известен футболист
- 24-летний Тилль ранее выступал у себя на родине за "Роданж 91" и "Прогрес", после чего провел два сезона в российской "Уфе". На его счету 55 матчей и 1 гол за команду.
- В составе сборной Люксембурга Тилль провел 27 матчей, забив 2 гола.
- Украинские любители футбола могли увидеть Тилля в действии в матчах между сборными Украины и Люксембурга в отборе на Евро-2020.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram