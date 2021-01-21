Мануэль Нойер снова непробиваемая стена / фото REUTERS
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел 196-й сухой матч в чемпионате Германии по футболу.
Об этом сообщает официальный Twitter чемпионов Германии.
В матче 17-го тура Бундеслиги "Бавария" победила "Аугсбург" со счетом 1:0. Для голкипера Мануэля Нойера это стал 196-й матч "на ноль" в карьере в рамках чемпионата Германии.
34-летний Нойер повторил рекорд легендарного голкипера "Баварии" Оливера Кана, который провел 196 сухих матчей за свою карьеру в Бундеслиге.
фото Twitter.FCBayernEN
Напомним, что ФИФА признала лучшим вратарем года Нойера.
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