Мануэль Нойер держит свои ворота на замке.

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел 196-й сухой матч в чемпионате Германии по футболу.

Об этом сообщает официальный Twitter чемпионов Германии.

В матче 17-го тура Бундеслиги "Бавария" победила "Аугсбург" со счетом 1:0. Для голкипера Мануэля Нойера это стал 196-й матч "на ноль" в карьере в рамках чемпионата Германии.

34-летний Нойер повторил рекорд легендарного голкипера "Баварии" Оливера Кана, который провел 196 сухих матчей за свою карьеру в Бундеслиге.

Напомним, что ФИФА признала лучшим вратарем года Нойера.

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Автор: Будрин Артем