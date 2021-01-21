Мануэль Нойер снова непробиваемая стена / фото REUTERS

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел 196-й сухой матч в чемпионате Германии по футболу.

Об этом сообщает официальный Twitter чемпионов Германии. 

В матче 17-го тура Бундеслиги "Бавария" победила "Аугсбург" со счетом 1:0. Для голкипера Мануэля Нойера это стал 196-й матч "на ноль" в карьере в рамках чемпионата Германии.

34-летний Нойер повторил рекорд легендарного голкипера "Баварии" Оливера Кана, который провел 196 сухих матчей за свою карьеру в Бундеслиге.

фото Twitter.FCBayernEN

Напомним, что ФИФА признала лучшим вратарем года Нойера. 

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Автор: Будрин Артем