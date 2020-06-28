Установили рекорд турнира: Манчестер Юнайтед вырвал путевку в полуфинал Кубка Англии (видео)

"Красные дьяволы" в четвертьфинале в дополнительное время прошли "Норвич".

"Манчестер Юнайтед" пробился в полуфинал Кубка Англии. В матче 1/4 финала манкунианцы на выезде обыграли "Норвич".

Судьба встречи решилась в концовке овертайма. "Норвич" с 89-й минуты играл в меньшинстве, и "МЮ" все-таки удалось вырвать путевку в полуфинал, не доводя дело до серии пенальти. Автором победного гола стал Гарри Магуайр.

По итогам матча "Манчестер Юнайтед" установил рекорд Кубка Англии. "Красные дьяволы" в 30-й раз в истории добрались до полуфинальной стадии турнира. По этому показателю они обошли "Арсенал", у которого на счету 29 выходов в 1/2 финала.

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"МЮ" стал первым полуфиналистом Кубка Англии.

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голы: Кантуэлл, 75 - Игало, 51, Магуайр, 118

"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Айда, 119), Маклин, Теттей, Рупп (Эрнандес, 62), Буэндия (Дуда, 91), Кантуэлл (Трибулль, 90), Пукки (Дрмич, 71)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот (Уильямс, 62), Байи (Марсьяль, 96), Магуайр, Шоу, Мактоминей (Матич, 78), Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Фернандеш, Лингард (Рашфорд, 63), Игало

Удаление: Клозе, 88

Обзор матча опубликовал в YouTube канал The Emirates FA Cup.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Манчестер Сити" сложил полномочия чемпиона Англии, проиграв "Челси".

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