Игроки "Молодечно" почтили память Никиты Кривцова.

Футболисты клуба "Молодечно" вышли на матч второго дивизиона чемпионата Беларуси в футболках с портретом погибшего во время протестов болельщика команды Никиты Кривцова.

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Об этом сообщает "Новы час".

На футболках была нанесена надпись: "Помним, скорбим".

Также игроки "Молодечно" и "Мелиоратора" почтили память покойного минутой молчания.

Никита Кривцов принимал активное участие в протестах, которые начались в Минске после выборов президента Беларуси. С 12 августа он считался пропавшим без вести, а накануне был найден повешенным.

Следствие утверждает, что следов криминала в смерти Кривцова не обнаружено.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Силовики в Минске неоднократно открывали огонь по людям.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие и готовят санкции.

16 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку.

Футболист сборной Беларуси отказался играть за национальную команду при режиме Лукашенко.

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Автор: Данил Слесь