Футболисты клуба "Молодечно" вышли на матч второго дивизиона чемпионата Беларуси в футболках с портретом погибшего во время протестов болельщика команды Никиты Кривцова.
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Об этом сообщает "Новы час".
На футболках была нанесена надпись: "Помним, скорбим".
Также игроки "Молодечно" и "Мелиоратора" почтили память покойного минутой молчания.
Никита Кривцов принимал активное участие в протестах, которые начались в Минске после выборов президента Беларуси. С 12 августа он считался пропавшим без вести, а накануне был найден повешенным.
Следствие утверждает, что следов криминала в смерти Кривцова не обнаружено.
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Силовики в Минске неоднократно открывали огонь по людям.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие и готовят санкции.
- 16 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку.
- Футболист сборной Беларуси отказался играть за национальную команду при режиме Лукашенко.
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