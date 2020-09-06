Никита Бурда получил серьезную травму во время контрольного матча.

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда выбыл на длительный срок из-за травмы ахиллова сухожилия.

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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Бурда получил травму на 35-й минуте контрольного матча с "Колосом". Покинуть поле ему помогли партнеры по команде.

После медобследования защитнику поставили неутешительный диагноз - разрыв ахиллова сухожилия.

Футболисту потребуется операция, а приблизительный срок восстановления составит шесть месяцев.

Напомним, 22 сентября прошлого года Бурда получил травму крестообразной связки колена, после которой восстанавливался до лета. Он вернулся на поле лишь в июле, приняв участие в двух матчах чемпионата Украины.

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Автор: Антон Дударь