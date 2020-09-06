Никита Бурда получил травму в контрольном матче / фото Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда выбыл на длительный срок из-за травмы ахиллова сухожилия.
Читайте такжеГол Кравца принес Динамо победу в спарринге с клубом УПЛ (видео)
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
Бурда получил травму на 35-й минуте контрольного матча с "Колосом". Покинуть поле ему помогли партнеры по команде.
После медобследования защитнику поставили неутешительный диагноз - разрыв ахиллова сухожилия.
Футболисту потребуется операция, а приблизительный срок восстановления составит шесть месяцев.
Напомним, 22 сентября прошлого года Бурда получил травму крестообразной связки колена, после которой восстанавливался до лета. Он вернулся на поле лишь в июле, приняв участие в двух матчах чемпионата Украины.
"Динамо" Киев: последние новости
- В итальянском клубе рассказали о переговорах по трансферу форварда "Динамо".
- Два молодых футболиста киевского клуба перешли в аренду в "Колос".
- "Динамо" узнало потенциальных соперников в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- Также стали известны дата и время первого матча "Динамо" в квалификации ЛЧ.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram