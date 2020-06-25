На мини-футбольном поле стадиона Металлист умер 29-летний гражданин Ирака (видео)

Трагедия произошла 24 июня.

В Харькове во время матча на одном из мини-футбольных полей стадиона "Металлист" скончался 29-летний иностранец.

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Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

"Было установлено, что во время игры в футбол 29-летнему гражданину Ирака стало плохо. На место прибыли медики, но спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

В свою очередь харьковский предприниматель Юрий Сапронов написал в Facebook, что в машине скорой помощи, которая прибыла по вызову, не оказалось дефибриллятора.

"Потом, за 20 минут, приехала 101-я бригада скорой, 1-я подстанция. Бросились реанимировать. Дефибриллятор тоже не работает. 40 минут "качали вручную", - утверждает Сапронов.

Как сообщил директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, дефибрилляторы были, но необходимости их применять не было.

"У него была асистолия (остановка сердца - УНИАН) и дефибрилляция ему было не показана. Ему оказывали помощь, согласно протоколу, то есть адреналин, наружный массаж", - заявил Забашта.

Внимание! На видео зафиксированы попытки врачей реанимировать покойного.

УНИАН ранее сообщал о том, что умер легендарный тренер львовских "Карпат".

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